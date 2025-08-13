x
13 августа 2025
|
последняя новость: 20:48
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
13 августа 2025
|
13 августа 2025
|
последняя новость: 20:48
13 августа 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Ливанские СМИ: беспилотник ЦАХАЛа атаковал автомобиль возле города Харис

Ливан
Война с "Хизбаллой"
ЦАХАЛ
время публикации: 13 августа 2025 г., 20:20 | последнее обновление: 13 августа 2025 г., 21:14
Ливанские СМИ: беспилотник ЦАХАЛа атаковал автомобиль возле города Харис
соцсети

Ливанские СМИ сообщают, что между городами Харис и Хадат с израильского беспилотника нанесен удар по легковому автомобилю. К месту происшествия следуют машины "скорой помощи" и спасательных служб.

Судя по фотографиям с места происшествия, публикуемым в социальных сетях, автомобиль полностью уничтожен.

Министерство здравоохранения Ливана подтвердило гибель одного человека в результате удара ЦАХАЛа.

Сообщения о ликвидации на юге Ливана поступили вскоре после окончания церемонии смены командующего Северным военным округом ЦАХАЛа, в ходе которой командование принял генерал-майор Рафи Мило.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 13 августа 2025

Иран собирает прокси: что стоит за визитом Лариджани в Багдад и Бейрут
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 13 августа 2025

После прекращения огня в Ливане ЦАХАЛ уничтожил более 240 террористов, нанес более 600 авиаударов
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 13 августа 2025

677-й день войны: удары в Газе и Ливане, операции в Иудее и Самарии