Ливанские СМИ: беспилотник ЦАХАЛа атаковал автомобиль возле города Харис
время публикации: 13 августа 2025 г., 20:20 | последнее обновление: 13 августа 2025 г., 21:14
Ливанские СМИ сообщают, что между городами Харис и Хадат с израильского беспилотника нанесен удар по легковому автомобилю. К месту происшествия следуют машины "скорой помощи" и спасательных служб.
Судя по фотографиям с места происшествия, публикуемым в социальных сетях, автомобиль полностью уничтожен.
Министерство здравоохранения Ливана подтвердило гибель одного человека в результате удара ЦАХАЛа.
Сообщения о ликвидации на юге Ливана поступили вскоре после окончания церемонии смены командующего Северным военным округом ЦАХАЛа, в ходе которой командование принял генерал-майор Рафи Мило.
