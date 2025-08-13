Ливанские СМИ: беспилотник ЦАХАЛа атаковал автомобиль возле города Харис

Ливанские СМИ сообщают, что между городами Харис и Хадат с израильского беспилотника нанесен удар по легковому автомобилю. К месту происшествия следуют машины "скорой помощи" и спасательных служб.

Судя по фотографиям с места происшествия, публикуемым в социальных сетях, автомобиль полностью уничтожен.

Министерство здравоохранения Ливана подтвердило гибель одного человека в результате удара ЦАХАЛа.

Сообщения о ликвидации на юге Ливана поступили вскоре после окончания церемонии смены командующего Северным военным округом ЦАХАЛа, в ходе которой командование принял генерал-майор Рафи Мило.