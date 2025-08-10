Установлен новый рекорд потребления электроэнергии в летние месяцы

В воскресенье, 10 августа, госкомпания "Нога", которой Электрическая компания передала управление электросетями, сообщила о регистрации очередного рекорда потребления электричества. В 14:08 уровень потребления составил 15.806 мегаватт. Предыдущий рекорд был установлен 13 августа 2023 года и уровень потребления тогда составлял 15.694 мегаватт.

В компании "Нога" объясняют повышенный спрос жаркой погодой, установившейся по всей территории Израиля.