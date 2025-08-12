Операции в Газе. Пойдет ли Нетаниягу до конца? Видеокомментарий Габи Вольфсона

Редакция Newsru.co.il, в рамках проекта "Непечатное. Говорим о главном", предлагает вашему вниманию видеокомментарии политического обозревателя Габи Вольфсона – о политике во время войны и перемирия.

Военно-политический кабинет Израиля утвердил план расширения боевых действий в секторе Газа. Решение вызвало политическое напряжение, в центре которого – разногласия между премьер-министром Биньямином Нетаниягу и министром финансов.

Особую остроту ситуации придало сообщение о возможной отставке министра стратегического планирования Рона Дермера – одного из немногих людей, к чьему мнению Нетаниягу прислушивается. СМИ утверждают, что Дермер резко выступил против промежуточной сделки с ХАМАСом, предупреждая о риске потери американской поддержки в случае возобновления войны после временного прекращения огня.

Практически одновременно с этим появилось сообщение, что премьер-министр якобы отказался от идеи частичных договоренностей. Однако в выступлениях Нетаниягу прозвучали столь общие формулировки, что их можно трактовать как в пользу решительного наступления, так и в пользу продолжения тактики временных соглашений. Министр финансов публично выразил сомнения в готовности премьера довести войну до победного конца. Ситуация обостряется накануне возможного решающего этапа операции в Газе, а слова Дональда Трампа "Помните 7 октября" звучат как политическое и военное предупреждение.

Габи Вольфсон работает в редакции Newsru.co.il с 2013 года. На нашем сайте публиковались сотни его интервью с политиками, а также еженедельные политические обзоры.

