Израиль

В центре Тель-Авива прошел "неофициальный митинг" памяти Ицхака Рабина

Акции протеста
Тель-Авив
Яир Голан
Яир Лапид
Гади Айзенкот
время публикации: 01 ноября 2025 г., 20:53 | последнее обновление: 01 ноября 2025 г., 20:53
В центре Тель-Авива прошел "неофициальный митинг" памяти Ицхака Рабина
Erik Marmor/Flash90

В центре Тель-Авива проходит митинг по случаю 30-й годовщины убийства премьер-министра Израиля Ицхака Рабина. Организаторами этого митинга были члены группы "Возвращаемся на площадь". В анонсе мероприятия, которое не является официальным, говорилось: "Спустя 30 лет после убийства и два года после резни 7 октября, подстрекательства и разобщенность вновь поднимают голову. Разобщенность отдаляет нас друг от друга, а ненависть вновь стала оружием в руках безответственных политиков".

Тысячи израильтян собрались на улице Ибн Гвироль, рядом с местом, где 30 лет назад был убит Рабин. В митинге приняли участие лидер парламентской оппозиции Яир Лапид, лидер партии "Демократим" Яир Голан, лидер партии "Яшар" Гади Айзенкот, экс-министр Ципи Ливни.

На установленных на площади экранах транслировалась последняя речь Рабина.

"Три пули, выпущенные здесь, на площади, должны были убить не только лидера, но и его идеи. В этом заключается смысл политического убийства. Убить человека и его идеи. Человека убили. Наша задача – гарантировать, что его идеи продолжат жить. Игаль Амир пытался уничтожить не только процесс Осло. Он пытался уничтожить более масштабную идею о том, что государство может быть одновременно сильным и миролюбивым, национальным и либеральным, и, что самое главное, еврейским и демократическим", – заявил в своей речи Яир Лапид, открывший мероприятие. Он заявил, что "иудаизм не принадлежит ни экстремистам, ни коррупционерам, ни уклонистам, а принадлежит всем". Свою речь он закончил словами: "В государстве Израиль нет войны между израильтянами и евреями. Потому что ее не может быть. С одной стороны, есть израильтяне, которые являются евреями, а с другой, есть люди, которые искажают иудаизм и превращают его в политику ненависти и насилия".

Митинг памяти Рабина не проводился в Тель-Авиве в последние пять лет, в том числе из-за продолжающихся работ на площади перед мэрией Тель-Авива.

