Штаб семей похищенных прекратит еженедельные митинги: цель почти достигнута

После более чем двух лет работы Штаба семей похищенных, руководство штаба планирует в конце ноября прекратить еженедельные акции и шествия.

В руках террористов по-прежнему остаются останки троих заложников – двоих израильтян, старшины спецназа ЯСАМ Рана Гуэли, похищенного из Алумим, и Дрора Ора из Беэри – а также гражданина Таиланда Судтхисака Ринтхалака, похищенного в Беэри.

Все заложники, остававшиеся в живых, были освобождены ХАМАСом 13 октября в рамках сделки по прекращению огня. После этого постепенно возвращались останки погибших в плену и убитых террористами заложников.

Все эти недели Штаб семей похищенных продолжал проводить акции, действовала (и продолжает действовать) пресс-служба, Штаб сопровождает семьи заложников, как вернувшихся, так и погибших, и участвует в организации похорон.

Как сообщает новостная служба 12 канала ИТВ, оставшиеся ресурсы и бюджеты штаба будут направлены на те формы действий, которые выберут семьи заложников, все еще удерживаемых в Газе.