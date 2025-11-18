x
18 ноября 2025
|
последняя новость: 14:40
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
18 ноября 2025
|
18 ноября 2025
|
последняя новость: 14:40
20 ноября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Штаб семей похищенных прекратит еженедельные митинги: цель почти достигнута

Заложники
Акции протеста
время публикации: 18 ноября 2025 г., 13:59 | последнее обновление: 18 ноября 2025 г., 14:06
Штаб семей похищенных прекратит еженедельные митинги: цель почти достигнута
Chaim Goldberg/Flash90

После более чем двух лет работы Штаба семей похищенных, руководство штаба планирует в конце ноября прекратить еженедельные акции и шествия.

В руках террористов по-прежнему остаются останки троих заложников – двоих израильтян, старшины спецназа ЯСАМ Рана Гуэли, похищенного из Алумим, и Дрора Ора из Беэри – а также гражданина Таиланда Судтхисака Ринтхалака, похищенного в Беэри.

Все заложники, остававшиеся в живых, были освобождены ХАМАСом 13 октября в рамках сделки по прекращению огня. После этого постепенно возвращались останки погибших в плену и убитых террористами заложников.

Все эти недели Штаб семей похищенных продолжал проводить акции, действовала (и продолжает действовать) пресс-служба, Штаб сопровождает семьи заложников, как вернувшихся, так и погибших, и участвует в организации похорон.

Как сообщает новостная служба 12 канала ИТВ, оставшиеся ресурсы и бюджеты штаба будут направлены на те формы действий, которые выберут семьи заложников, все еще удерживаемых в Газе.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 30 октября 2025

"Нарушение авторских прав": Штаб семей похищенных угрожает судом бастующим ортодоксам
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 28 октября 2025

Семья Царфати: "В третий раз мы откроем могилу сына для перезахоронения"
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 13 октября 2025

Штаб семей заложников потребовал остановить соглашение с ХАМАСом до получения тел всех погибших