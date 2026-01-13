Задержаны шесть подозреваемых в убийстве подростка в Нацерете

Полиция сообщает о задержании шести подозреваемых в причастности к убийству подростка в Нацерете в субботу, 10 января. Задержаны жители Рэйны, Тайбэ, Джиср аз-Зарки и Нацерета, им около 20 лет.

Сегодня задержанные будут доставлены в мировой суд в Ришон ле-Ционе для принятия решения о продлении срока содержания под стражей.

Азми Граиб был застрелен 10 января в Нацерете. Его доставили в Итальянскую больницу города, но врачам оставалось лишь констатировать смерть. По разным данным, ему было 15 или 16 лет.

Азми стал 15-й жертвой насилия в арабском секторе с начала 2026 года.