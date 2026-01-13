x
13 января 2026
|
последняя новость: 09:06
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
13 января 2026
|
13 января 2026
|
последняя новость: 09:06
13 января 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Задержаны шесть подозреваемых в убийстве подростка в Нацерете

Полиция
Расследование
Убийства
Криминал в арабском секторе
время публикации: 13 января 2026 г., 09:06 | последнее обновление: 13 января 2026 г., 09:12
Задержаны шесть подозреваемых в убийстве подростка в Нацерете
Пресс-служба полиции Израиля

Полиция сообщает о задержании шести подозреваемых в причастности к убийству подростка в Нацерете в субботу, 10 января. Задержаны жители Рэйны, Тайбэ, Джиср аз-Зарки и Нацерета, им около 20 лет.

Сегодня задержанные будут доставлены в мировой суд в Ришон ле-Ционе для принятия решения о продлении срока содержания под стражей.

Азми Граиб был застрелен 10 января в Нацерете. Его доставили в Итальянскую больницу города, но врачам оставалось лишь констатировать смерть. По разным данным, ему было 15 или 16 лет.

Азми стал 15-й жертвой насилия в арабском секторе с начала 2026 года.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 10 января 2026

В Нацерете застрелен 16-летний подросток