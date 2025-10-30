"Кан": достигнута договоренность с минюстом о создании специальных судов над террористами "Нухбы"

Министерство юстиции и законодатели достигли предварительной договоренности о порядке предания суду террористов "Нухбы", участвовавших в бойне 7 октября 2023 года. Об этом сообщила новостная служба медиакорпорации "Кан".

В Израиле содержатся под стражей от 250 до 300 боевиков спецназа ХАМАСа. Расследование их дел находится на завершающей стадии. В ближайшие дни прокуратура намерена выдвинуть против них обвинения.

Расследование и процесс над боевиками "Нухбы" были практически заморожены на длительное время, пока ХАМАС удерживал в Газе живых заложников. После возвращения последних 20 похищенных министр юстиции Ярив Левин заявил, что намерен продвигать законопроект Юлии Малиновской и Симхи Ротмана о создании специальных судов над террористами.

И хотя законопроект в первом чтении был одобрен Кнессетом еще в мае, у министерства юстиции имелись возражения. По данным "Кан", в последние недели сотрудники министра встречались с инициаторами законопроекта и была достигнута первая договоренность о создании специальных судов над боевиками и о порядке работы с апелляциями на приговоры.

Поскольку, по мнению специалистов минюста, будет невозможно во всех случаях доказать, что действия обвиняемых были умышленными, части террористов будут предъявлены обвинения по другим пунктам: например, содействие врагу во время войны или нарушение границы. Еще до создания судов будет сформирована специальная рабочая группа, в которую войдут представители министерства юстиции, обороны и иностранных дел для подготовки к этому шагу.