13 января 2026
Израиль

Подан законопроект об учреждении Дня памяти борьбы за репатриацию евреев бывшего СССР

время публикации: 13 января 2026 г., 09:58
Правозащитник и публицист Эдуард Кузнецов
Фото: Д.Брикман

Депутат Кнессета Татьяна Мазарская ("Еш Атид") совместно с депутатом Владимиром Белиаком ("Еш Атид") и при поддержке главы оппозиции Яира Лапида подали законопроект об учреждении Дня памяти борьбы за репатриацию евреев бывшего Советского Союза.

Законопроект предлагает объявить 15 июня – дату проведения в 1970 году операции "Свадьба", ставшей ключевым событием в борьбе за право на репатриацию, – официальным днем памяти. В этот день предполагается проведение государственных церемоний, посвящённых борьбе евреев бывшего Советского Союза за репатриацию в Израиль, специальных заседаний Кнессета, а также выделение времени для изучения данной темы в образовательных учреждениях.

