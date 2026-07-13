Пожар в многоэтажном коммерческом здании в Ашдоде, на месте работают пожарные
время публикации: 13 июля 2026 г., 17:17 | последнее обновление: 13 июля 2026 г., 17:17
Пожарные расчеты станции Ашдода занимаются тушением возгорания, возникшего на верхнем этаже десятиэтажного коммерческого здания на улице Шдерот Иерушалаим. Сообщений о пострадавших нет.
Известно, что пожарным удалось локализовать возгорание, идет тушение пожара. Параллельно с тушением пожарные проверяют здание, чтобы исключить наличие заблокированных огнем людей.