Пожар в многоэтажном коммерческом здании в Ашдоде, на месте работают пожарные

Пожарные расчеты станции Ашдода занимаются тушением возгорания, возникшего на верхнем этаже десятиэтажного коммерческого здания на улице Шдерот Иерушалаим. Сообщений о пострадавших нет.

Известно, что пожарным удалось локализовать возгорание, идет тушение пожара. Параллельно с тушением пожарные проверяют здание, чтобы исключить наличие заблокированных огнем людей.