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Израиль

Пожар в многоэтажном коммерческом здании в Ашдоде, на месте работают пожарные

Пожары
Ашдод
время публикации: 13 июля 2026 г., 17:17 | последнее обновление: 13 июля 2026 г., 17:17
Пожар в многоэтажном коммерческом здании в Ашдоде, на месте работают пожарные
Пресс-служба "Кабаут ве-Ацала"

Пожарные расчеты станции Ашдода занимаются тушением возгорания, возникшего на верхнем этаже десятиэтажного коммерческого здания на улице Шдерот Иерушалаим. Сообщений о пострадавших нет.

Известно, что пожарным удалось локализовать возгорание, идет тушение пожара. Параллельно с тушением пожарные проверяют здание, чтобы исключить наличие заблокированных огнем людей.

Израиль
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