x
13 июля 2026
|
последняя новость: 11:58
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
13 июля 2026
|
13 июля 2026
|
последняя новость: 11:58
13 июля 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Кнессет рассмотрит Основной закон о признании изучения Торы фундаментальной ценностью

Законы
Кнессет
Призыв ультраортодоксов
время публикации: 13 июля 2026 г., 10:38 | последнее обновление: 13 июля 2026 г., 10:38
Кнессет рассмотрит Основной закон о признании изучения Торы фундаментальной ценностью
Yonatan Sindel/Flash90

В понедельник, 13 июля, на пленарное голосование Кнессета во втором и третьем чтениях должен быть вынесен проект Основного закона "Изучение Торы". Его продвижения потребовали ультраортодоксальные партии в рамках коалиционных договоренностей.

Законопроект провозглашает изучение Торы фундаментальной ценностью еврейского народа и Государства Израиль. На прошлой неделе комиссия Кнессета утвердила его для окончательных чтений шестью голосами против четырех.

В ходе подготовки документа коалиция и ультраортодоксальные фракции договорились удалить положения, которые могли быть истолкованы как прямое приравнивание льгот учащихся йешив к льготам военнослужащих. Сторонники законопроекта утверждают, что после этого он носит главным образом декларативный характер.

Оппозиция и юридические советники с этим не согласны. По их мнению, закрепление изучения Торы в Основном законе может повлиять на будущие решения судов, в том числе по вопросам призыва учащихся йешив, государственных льгот и соотношения религиозных ценностей с принципом равенства. Заместитель юридического советника правительства Авиталь Сомполински предупреждала, что удаление спорного пункта само по себе не лишает законопроект практических юридических последствий.

Голосование пройдет в рамках многодневного законодательного марафона перед завершением летней сессии Кнессета.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 12 июля 2026

Последняя неделя работы Кнессета: законопроекты и график