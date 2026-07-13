Кнессет рассмотрит Основной закон о признании изучения Торы фундаментальной ценностью

В понедельник, 13 июля, на пленарное голосование Кнессета во втором и третьем чтениях должен быть вынесен проект Основного закона "Изучение Торы". Его продвижения потребовали ультраортодоксальные партии в рамках коалиционных договоренностей.

Законопроект провозглашает изучение Торы фундаментальной ценностью еврейского народа и Государства Израиль. На прошлой неделе комиссия Кнессета утвердила его для окончательных чтений шестью голосами против четырех.

В ходе подготовки документа коалиция и ультраортодоксальные фракции договорились удалить положения, которые могли быть истолкованы как прямое приравнивание льгот учащихся йешив к льготам военнослужащих. Сторонники законопроекта утверждают, что после этого он носит главным образом декларативный характер.

Оппозиция и юридические советники с этим не согласны. По их мнению, закрепление изучения Торы в Основном законе может повлиять на будущие решения судов, в том числе по вопросам призыва учащихся йешив, государственных льгот и соотношения религиозных ценностей с принципом равенства. Заместитель юридического советника правительства Авиталь Сомполински предупреждала, что удаление спорного пункта само по себе не лишает законопроект практических юридических последствий.

Голосование пройдет в рамках многодневного законодательного марафона перед завершением летней сессии Кнессета.