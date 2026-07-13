В Тель-Шеве трехлетний мальчик был реанимирован поcле того, как захлебнулся в бассейне
время публикации: 13 июля 2026 г., 21:38 | последнее обновление: 13 июля 2026 г., 21:38
В пункт неотложной медицинской помощи в Тель-Шеве был доставлен трехлетний мальчик, захлебнувшийся во время купания в домашнем бассейне. Ребенок не дышал и у него не было пульса. Фельдшерам и парамедикам "Маген Давид Адом" удалось реанимировать ребенка, после чего он был доставлен в больницу "Сорока" в Беэр-Шеве.
Состояние ребенка тяжелое и нестабильное. Он погружен в медикаментозную кому и подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.
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