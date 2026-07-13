В Тель-Шеве трехлетний мальчик был реанимирован поcле того, как захлебнулся в бассейне

В пункт неотложной медицинской помощи в Тель-Шеве был доставлен трехлетний мальчик, захлебнувшийся во время купания в домашнем бассейне. Ребенок не дышал и у него не было пульса. Фельдшерам и парамедикам "Маген Давид Адом" удалось реанимировать ребенка, после чего он был доставлен в больницу "Сорока" в Беэр-Шеве.

Состояние ребенка тяжелое и нестабильное. Он погружен в медикаментозную кому и подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.