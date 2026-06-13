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Израиль

ЦАХАЛ призвал жителей 20 деревень на юге Ливана эвакуироваться

Ливан
Война с "Хизбаллой"
Пресс-служба ЦАХАЛа
время публикации: 13 июня 2026 г., 10:24 | последнее обновление: 13 июня 2026 г., 10:24

Официальный представитель пресс-службы ЦАХАЛа на арабском языке полковник Авихай Эдраи опубликовал в соцсети X предупреждение об эвакуации для жителей 20 деревень на юге Ливана.

В своем обращении он написал: "В связи с нарушением соглашения о прекращении огня со стороны "Хизбаллы", ЦАХАЛ вынужден действовать против нее с высокой интенсивностью. ЦАХАЛ не намерен причинять вам вред. Из соображений вашей безопасности вам необходимо немедленно покинуть свои дома и направиться к северу от реки Захрани. Любой, кто находится вблизи боевиков "Хизбаллы", их объектов и оружия, подвергает свою жизнь опасности".

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