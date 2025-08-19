Уровень Кинерета приближается к "красной" линии, остров у пляжа Мааган растет

Из-за аномальной жары уровень воды в Кинерете продолжает снижаться, сейчас он находится на отметке всего на 37 сантиметров выше нижней "красной" линии – достижение которой свидетельствует о нарушении экологического равновесия.

Возле пляжа Мааган вновь появился остров, который в последний раз поднимался над водой в 2020 году – он уже покрылся береговой растительностью. Этот остров, считающийся символом засухи, расположен на дне Кинерета на расстоянии примерно 50 метров от берега.

Министр финансов Бецалель Смотрич в конце июля подписал указ о засухе, который дает израильским фермерам право на компенсацию ущерба. Фактически указ должен был быть подписан еще несколько недель назад, однако в минфине не могли найти источник финансирования компенсации.