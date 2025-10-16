Ynet: случайной жертвой стрельбы на 443-й трассе стал инженер Сергей Мататов

Сайт Ynet опубликовал имя мужчины, который был случайно застрелен 15 октября на 443-й трассе, где было совершено вооруженное нападение на автомобиль.

Ранее сообщалось о двух убитых и двух тяжелораненых мужчинах.

Одним из убитых оказался Сергей Мататов – инженер-проектировщик, который ехал на работу в район Модиина. Он работал в компании "Кен а-Тор".

Основной целью стрелявших был Jeep Rubicon, в котором находились трое жителей Лода. В этот джип стрелял мужчина, ехавший в качестве пассажира на мотоцикле, он выпустил не менее десяти пуль, ранив троих (двое из них в тяжелом состоянии).

Сергей Мататов, длительное время служивший в резерве и имевший при себе оружие, мог решить, что произошел теракт и попытаться остановить стрелявшего. В итоге он был убит.

Полицейские позже застрелили стрелка и задержали водителя мотоциклиста. Следствие продолжается. Наложен запрет на публикацию подробностей расследования. В публикации Ynet упомянуто, что, вероятно, речь идет о разборках между враждующими арабскими кланами.