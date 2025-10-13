На пляже в Герцлии реанимируют пожилого мужчину

Днем 13 октября в Герцлии недалеко от пляжа А-Шарон из воды вытащили в бессознательном состоянии мужчину примерно 70 лет.

На место происшествия вызвана бригада скорой помощи "Маген Давид Адом".

Пострадавшего реанимируют. Его состояние оценивается как критическое.

Отметим, что сегодня значительное волнение (волны до 1,6 м), купание опасно.

По уточненным данным МАДА, пострадавшему 68 лет. Его эвакуируют в больницу "Меир" в Кфар-Сабе.