x
13 октября 2025
|
последняя новость: 17:14
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
13 октября 2025
|
13 октября 2025
|
последняя новость: 17:14
13 октября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

На пляже в Герцлии реанимируют пожилого мужчину

время публикации: 13 октября 2025 г., 16:45 | последнее обновление: 13 октября 2025 г., 17:09
На пляже в Герцлии реанимируют пожилого мужчину
Пресс-служба МАДА

Днем 13 октября в Герцлии недалеко от пляжа А-Шарон из воды вытащили в бессознательном состоянии мужчину примерно 70 лет.

На место происшествия вызвана бригада скорой помощи "Маген Давид Адом".

Пострадавшего реанимируют. Его состояние оценивается как критическое.

Отметим, что сегодня значительное волнение (волны до 1,6 м), купание опасно.

По уточненным данным МАДА, пострадавшему 68 лет. Его эвакуируют в больницу "Меир" в Кфар-Сабе.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook