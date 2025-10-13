Трамп завершил визит в Израиль и с большим опозданием вылетел в Египет

Президент США Дональд Трамп вылетел из Израиля в Египет. В аэропорту "Бен-Гурион" его провожали президент Израиля Ицхак Герцог и премьер-министр Биньямин Нетаниягу.

В Шарм аш-Шейх, для подписания соглашения по Газе, Трамп прибудет со значительным опозданием. Его визит в Израиль затянулся примерно на три часа дольше, чем планировалось.

После завершения визита Трампа были сняты ограничения на 1-й трассе между "Бен-Гурионом" и Иерусалимом.