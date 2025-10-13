x
ЦАХАЛ: на юге сектора Газы "Красному Кресту" будут переданы несколько тел погибших

время публикации: 13 октября 2025 г., 17:02 | последнее обновление: 13 октября 2025 г., 17:08
AP Photo/Abdel Kareem Hana

Пресс-службы Армии обороны Израиля и Общей службы безопасности сообщили, что представители "Красного Креста" направляются к месту встречи на юге сектора Газы, где им будут переданы несколько тел погибших.

В сообщении говорится, что ЦАХАЛ готов к приему дополнительных тел заложников, которые будут переданы "Красному Кресту" позднее.

ЦАХАЛ обратился к общественности с просьбой проявить понимание и дождаться завершения идентификации тел, результаты которой сначала будут переданы родственникам погибших.

Согласно сообщениям в израильских СМИ, ожидается, что сегодня будут возвращены Израилю тела трех израильтян Гая Илуза, Йоси Шараби и Даниэля Переца, а также гражданина Непала Бипина Джоши.

