Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, в понедельник, 13 октября, температура немного понизится, но будет незначительно ниже среднесезонной. Переменная облачность.

В Иерусалиме – 14-25 градусов, в Тель-Авиве – 20-26, в Хайфе – 19-25, в Эйлате – 21-32, в Беэр-Шеве – 16-28, на побережье Мертвого моря – 21-28, в Ашкелоне и Ашдоде – 19-27, в Ариэле – 16-26, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 19-29, на Голанских высотах – 16-25.

Температура воды около побережья Средиземного моря – 27 градусов, высота волн – 80-160 см. Купание может быть опасным.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть северо-западный ветер (до 15 км/ч), в районе Хайфы – северо-западный (до 20 км/ч), в районе озера Кинерет – северо-западный (до 5 км/ч), в районе Эйлатского залива – северо-восточный (до 25 км/ч).

Во вторник-четверг – без существенных изменений. В пятницу температура повысится.