Заложники освобождены, война не окончена. Видеокомментарий Давида Шарпа

Редакция Newsru.co.il, в рамках проекта "Непечатное. Говорим о главном", представляет видеокомментарий Давида Шарпа.

Освобождение заложников, по словам израильского военного обозревателя Давида Шарпа, стало "важнейшим эмоциональным, политическим и военным событием войны". Однако, отметил он, с военной точки зрения это не финал, а лишь передышка.

Шарп подчеркнул, что решение ХАМАСа отпустить заложников без письменных гарантий прекращения войны – шаг, кажущийся рискованным. Организация "отдала свой главный козырь", хотя не собирается реально разоружаться, несмотря на формальные обязательства в рамках плана Трампа.

По словам обозревателя, на ХАМАС давят и внутренние, и внешние факторы: усталость населения Газы после двух лет войны, разрушения и массовый исход почти миллиона жителей на юг. "Это давление стало тем фактором, который руководство ХАМАСа больше не смогло игнорировать", – отметил он.

Решающую роль, по словам Шарпа, сыграли посредники – Катар и Турция. Они убедили ХАМАС, что удержание заложников "бьет по имиджу палестинского дела и дает Израилю легитимацию продолжать боевые действия". После освобождения заложников, добавил эксперт, международное давление на Израиль должно возрасти, а возможности Израиля для новой операции – сократиться.

Тем не менее, подчеркнул Шарп, война с ХАМАСом "идет с 1987 года и не закончится". Даже после перемирия и частичного разоружения террористическая организация сохранит структуру, сторонников и боевое ядро. Он напомнил, что ХАМАС уже предпринимал попытки атак за рубежом и может возобновить их в будущем.

Особое внимание Шарп уделил стратегическому аспекту удержания территорий сектора Газы. Израиль, согласно плану, сохраняет контроль более чем над половиной анклава, включая "филадельфийский коридор" вдоль египетской границы. Это "резко ограничивает контрабанду оружия, туннельные маршруты и усиливает безопасность южных районов Израиля".

Эксперт отметил новую угрозу – использование дронов для контрабанды: "Беспилотники способны доставлять десятки килограммов груза на короткие расстояния, в том числе боеприпасы. Это требует срочных решений в сфере радиоэлектронной борьбы".

Контроль над территорией, по мнению Шарпа, – не только инструмент давления, но и плацдарм "на случай возобновления масштабных действий". "Сидеть сложа руки – смерти подобно", – подчеркнул он.

Шарп добавил, что в израильской военной доктрине после 7 октября закрепился принцип недопустимости накопления сил противником: "Если у врага есть намерение уничтожить Израиль, нельзя позволить ему накопить возможности для удара".

По оценке военного обозревателя, если ХАМАС затянет процесс разоружения, Израиль будет вынужден действовать – даже ценой частичного возобновления операции. "Бездействие в этом случае будет непростительным", – заключил Шарп.

Давид Шарп в прошлом занимал должность новостного редактора, а затем военного корреспондента и обозревателя, продолжая специализироваться в областях истории и военного дела, как в печатных, так и электронных СМИ разных стран.

