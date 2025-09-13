x
13 сентября 2025
Израиль

Нетаниягу: "Необходимо избавиться от лидеров ХАМАСа"

США
Катар
Биньямин Нетаниягу
ХАМАС
время публикации: 13 сентября 2025 г., 21:15 | последнее обновление: 13 сентября 2025 г., 21:20
Нетаниягу: "Необходимо избавиться от лидеров ХАМАСа"
Yonatan Sindel/Flash90

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу опубликовал запись в микроблоге X на английском языке.

В этой записи глава правительства вновь призвал "избавиться от лидеров ХАМАСа в Катаре". Израильские комментаторы назвали эту запись формой признания того факта, что попытка ликвидации лидеров террористов в Дохе провалилась.

"Лидеров ХАМАСа, живущих в Катаре, не волнует судьба палестинцев в Газе. Они блокировали любые попытки привести к прекращению огня, и пытались затянуть войну до бесконечности", - добавил Нетаниягу. "Если удастся от них избавиться, будет ликвидирована преграда на пути к освобождению заложников и завершению войны", - резюмировал Нетаниягу.

Канцелярия главы правительства сообщила, что 14 сентября Нетаниягу посетит Стену Плача в сопровождении государственного секретаря США Марко Рубио, который прибудет с визитом в Израиль в ближайшие часы.

Израиль
