Нетаниягу: "Необходимо избавиться от лидеров ХАМАСа"

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу опубликовал запись в микроблоге X на английском языке.

В этой записи глава правительства вновь призвал "избавиться от лидеров ХАМАСа в Катаре". Израильские комментаторы назвали эту запись формой признания того факта, что попытка ликвидации лидеров террористов в Дохе провалилась.

"Лидеров ХАМАСа, живущих в Катаре, не волнует судьба палестинцев в Газе. Они блокировали любые попытки привести к прекращению огня, и пытались затянуть войну до бесконечности", - добавил Нетаниягу. "Если удастся от них избавиться, будет ликвидирована преграда на пути к освобождению заложников и завершению войны", - резюмировал Нетаниягу.

Канцелярия главы правительства сообщила, что 14 сентября Нетаниягу посетит Стену Плача в сопровождении государственного секретаря США Марко Рубио, который прибудет с визитом в Израиль в ближайшие часы.