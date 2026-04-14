14 апреля 2026
В Кнессете прошла церемония Дня памяти жертв Катастрофы и героизма "У каждого есть имя"

время публикации: 14 апреля 2026 г., 11:33 | последнее обновление: 14 апреля 2026 г., 11:39
Спикер Кнессета Амир Охана открыл мемориальную церемонию "У каждого есть имя" в парламенте, он зажег свечу в память об одной семье, погибшей в Холокост – уроженце Марокко Эли Бен-Ицхаке, его жене Сесиль, уроженке Алжира, и их сыне Анри, родившемся во Франции. Все трое были отправлены нацистами в Освенцим (Аушвиц) и убиты в 1944 году.

В своем выступлении Амир Охана подчеркнул, что судьбы представителей еврейского народа по всему миру взаимосвязаны. "Мы взяли свою судьбу в свои руки, создали свое государство и все вместе сражаемся за него, – подчеркнул спикер Кнессета. – И с Божьей помощью, вместе мы победим".

На фоне войны и напряженной ситуации в сфере безопасности в этом году произошли изменения в традиционной государственной церемонии "У каждого человека есть имя", которая проходит в Кнессете уже 37-й год. Церемония, проходящая на этот раз под знаком темы "Еврейская семья в Катастрофе", была заранее записана и не проводилась в прямом эфире, как это бывало обычно; она транслировалась в СМИ в 11:00.

В течение дня посетителям Кнессета предлагается зажечь на официальной стойке поминальные свечи и почтить память шести миллионов погибших.

