Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
День памяти жертв Холокоста и героизма, завтра в 10 утра прозвучит траурная сирена

время публикации: 13 апреля 2026 г., 18:31 | последнее обновление: 13 апреля 2026 г., 18:38
Фото: А.Завин / NEWSru.co.il

В 20:00 в понедельник, 13 апреля, церемонией в иерусалимском мемориальном комплексе Яд Ва-Шем откроется День памяти жертв Холокоста и героизма. В связи с ситуацией в сфере безопасности государственная церемония была записана заранее вместе с обращениями премьер-министра Биньямина Нетаниягу и президента Ицхака Герцога. Шесть израильтян, переживших Холокост, зажгут памятные факелы. Параллельно с этим пройдет церемония в кибуце Яд-Мордехай.

Во вторник, 14 апреля, в 10:00 по всей стране прозвучит двухминутная траурная сирена в знак скорби по шести миллионам жертв. (Траурная сирена в отличие от тревожной, звучит ровным непрерывным тоном. Тревожная сирена, предупреждающая о ракетном обстреле, – звучит волнообразно, нарастая и спадая). В случае реальной тревоги – будет активирована тревожная сирена.

В 10:01 у мемориального комплекса "Яд Ва-Шем" состоится государственная церемония возложения венков с участием президента, премьер-министра, председателя Кнессета Амира Охана и председателя Верховного суда Ицхака Амита.

В 11:00 в "Яд Ва-Шеме" и Кнессете начнется чтение имен жертв Холокоста в рамках церемонии "У каждого человека есть имя".

Завершится День Памяти в 20:00 трансляцией с мемориального мероприятия в кибуце Лохамей а-Гетаот.

