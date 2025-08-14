x
14 августа 2025
В Ашкелоне ранены двое мужчин, состояние одного из них тяжелое

Криминал
время публикации: 14 августа 2025 г., 00:41 | последнее обновление: 14 августа 2025 г., 00:41
Пресс-служба полиции Израиля

На улице Рав Маймон в Ашкелоне ударами ножа ранены двое мужчин. Служба скорой помощи "Маген Давид Адом" передала, что раненым около 30 лет, один из них тяжелом состоянии, другой получил ранения средней тяжести.

Раненые доставлены в больницу "Барзилай".

Полицейские и криминалисты осматривают место происшествия, ведется поиск подозреваемых.

По данным предварительного расследования, речь идет об инциденте на криминальной почве.

