время публикации: 01 января 2026 г., 17:45 | последнее обновление: 01 января 2026 г., 17:45
Пострадавшие от террора подали иск на миллиард против палестинской администрации
Omer Fichman/Flash90

Новый иск на сумму 1,225 миллиарда шекелей подан в окружной суд Иерусалима от имени 273 пострадавших от террора и членов их семей. Этот иск присоединяется к другим искам на 14 миллиардов шекелей, которые рассматриваются судом.

Как сообщает "Сругим", иск основан на принятом в 2024 году законе о компенсациях жертвам террора: этот закон позволяет выплату компенсации в 10 миллионов шекелей наследникам каждого убитого и пять миллионов шекелей каждому, получившему пожизненную инвалидность в результате теракта.

Подавший иск адвокат Барак Кедем представляет пострадавших 7 октября 2023 года наряду с пострадавшими от других террористических актов, произошедших в последние годы. На сегодняшний день его офис подал иски на примерно 14 миллиардов шекелей в интересах 2800 семей убитых и пострадавших, а также добился ареста 4,5 млрд шекелей из средств палестинской администрации.

Ответчиками по иску являются палестинская администрация и террористическая организация ХАМАС. Согласно исковому заявлению: "Палестинская администрация инициировала, поддерживала и поощряла совершение убийственных террористических действий против граждан Государства Израиль. Палестинская администрация также вознаграждает террористические акты посредством выплат исполнителям террора и членам их семей".

