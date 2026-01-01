В числе пропавших без вести в Швейцарии трое евреев, ЗАКА отправляет помощь

Пресс-служба организации ЗАКА, занимающейся поиском и сбором тел жертв терактов и катастроф, сообщила об отправке помощи от имени организацию в Швейцарию в связи со взрывом и пожаром на альпийском курорте Кран-Монтана в швейцарском кантоне Вале в новогоднюю ночь.

По сообщению ЗАКА, поступили сообщения о трех пропавших без вести евреях, которые до сих пор не были обнаружены. После получения этих сообщений команды международного подразделения ЗАКА, проживающие в этом районе, направились на место происшествия для поисков пропавших и во всем, что может потребоваться действующим на местах службам.

ЗАКА действует в координации с местными властями и еврейской общиной. Параллельно с этим в Швейцарию ближайшим рейсом направлено специализированное логистическое оборудование организации ЗАКА, которое должно помочь в поисковой операции.