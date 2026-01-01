x
01 января 2026
|
последняя новость: 18:57
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
01 января 2026
|
01 января 2026
|
последняя новость: 18:57
01 января 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Мир

В числе пропавших без вести в Швейцарии трое евреев, ЗАКА отправляет помощь

Пожары
Швейцария
время публикации: 01 января 2026 г., 18:04 | последнее обновление: 01 января 2026 г., 18:04
В числе пропавших без вести в Швейцарии трое евреев, ЗАКА отправляет помощь
AP Photo/Maxim Shmakov

Пресс-служба организации ЗАКА, занимающейся поиском и сбором тел жертв терактов и катастроф, сообщила об отправке помощи от имени организацию в Швейцарию в связи со взрывом и пожаром на альпийском курорте Кран-Монтана в швейцарском кантоне Вале в новогоднюю ночь.

По сообщению ЗАКА, поступили сообщения о трех пропавших без вести евреях, которые до сих пор не были обнаружены. После получения этих сообщений команды международного подразделения ЗАКА, проживающие в этом районе, направились на место происшествия для поисков пропавших и во всем, что может потребоваться действующим на местах службам.

ЗАКА действует в координации с местными властями и еврейской общиной. Параллельно с этим в Швейцарию ближайшим рейсом направлено специализированное логистическое оборудование организации ЗАКА, которое должно помочь в поисковой операции.

Мир
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 01 января 2026

Взрыв и пожар на курорте в Швейцарии, десятки погибших
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 01 января 2026

Взрыв на праздновании Нового года в Швейцарии, множество пострадавших