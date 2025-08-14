Умер один из раненых в ходе драки в Ашкелоне. Арестован подозреваемый

Полиция арестовала находящегося в больнице "Барзилай" 35-летнего жителя Ашкелона по подозрению в убийстве после того, как в той же больнице умер мужчина, доставленный вечером с ножевыми ранениями.

Подозреваемый тоже был ранен. Он в состоянии средней тяжести.

Ранее сообщалось, что на улице Рав Маймон в Ашкелоне в ходе драки были ранены двое мужчин. Служба скорой помощи "Маген Давид Адом" передала, что раненым около 30 лет, один из них тяжелом состоянии, другой получил ранения средней тяжести. Раненые были доставлены в больницу "Барзилай".