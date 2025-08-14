В рекордную жару на военной базе в Эйлате отключили электричество, солдаты теряли сознание

Из-за поломки системы электроснабжения на военной базе в Эйлате в рекордно жаркий день отключилось электричество. Родители военнослужащих сообщают, что более десяти девушек-солдат потеряли сознание из-за жары, пять из них были эвакуированы в больницу "Сорока".

Мать одной из военнослужащих рассказала, что из-за отсутствия электроснабжения холодильник вышел из строя, и все находившиеся в нем продукты протухли, сообщает 12 канал ИТВ.

Поскольку жара достигала 46 градусов, а электричества или льда не было, военнослужащие были вынуждены пить горячую воду из-под крана: водопровод был раскален из-за жары. Речь идет о новобранцах, которые призвались на службу всего две недели назад – и сразу же оказались в таких невыносимых условиях.

В ЦАХАЛе утверждают, что информация не во всем соответствует действительности: по утверждению ЦАХАЛа, поломка произошла не на всей территории базы, а лишь в части базы, и все военнослужащие были переведены на ночь в кондиционированные помещения. Находящаяся на базе охранная рота проживает в кондиционированных комнатах, армия также обещает добавить охлажденных продуктов и напитков.