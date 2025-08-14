x
14 августа 2025
|
последняя новость: 15:30
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
14 августа 2025
|
14 августа 2025
|
последняя новость: 15:30
14 августа 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

В рекордную жару на военной базе в Эйлате отключили электричество, солдаты теряли сознание

Эйлат
Погода
ЦАХАЛ
время публикации: 14 августа 2025 г., 15:07 | последнее обновление: 14 августа 2025 г., 15:17
В рекордную жару на военной базе в Эйлате отключили электричество, солдаты теряли сознание
Nari Shohat/Flash90

Из-за поломки системы электроснабжения на военной базе в Эйлате в рекордно жаркий день отключилось электричество. Родители военнослужащих сообщают, что более десяти девушек-солдат потеряли сознание из-за жары, пять из них были эвакуированы в больницу "Сорока".

Мать одной из военнослужащих рассказала, что из-за отсутствия электроснабжения холодильник вышел из строя, и все находившиеся в нем продукты протухли, сообщает 12 канал ИТВ.

Поскольку жара достигала 46 градусов, а электричества или льда не было, военнослужащие были вынуждены пить горячую воду из-под крана: водопровод был раскален из-за жары. Речь идет о новобранцах, которые призвались на службу всего две недели назад – и сразу же оказались в таких невыносимых условиях.

В ЦАХАЛе утверждают, что информация не во всем соответствует действительности: по утверждению ЦАХАЛа, поломка произошла не на всей территории базы, а лишь в части базы, и все военнослужащие были переведены на ночь в кондиционированные помещения. Находящаяся на базе охранная рота проживает в кондиционированных комнатах, армия также обещает добавить охлажденных продуктов и напитков.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Экономика // 14 августа 2025

Контроль над школами харедим, дефицит электричества и суета вокруг Wizz Air. Экономический обзор
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 13 августа 2025

Четвертый день подряд в Израиле фиксируется рекордное потребление электроэнергии
// https://www.newsru.co.il/ // Здоровье // 13 августа 2025

Жара провоцирует экстренные роды: медики приняли шестерых малышей вне больниц