На 531-й трассе автомобиль врезался в дорожное ограждение, водитель в критическом состоянии

На 531-й трассе, возле перекрестка Хен, водитель не справился с управлением и его машина врезалась в дорожное ограждение.

Парамедики службы скорой помощи "Маген Давид Адом" передали, что водитель (примерно 19 лет) получил множественные травмы, в критическом состоянии он доставлен в больницу "Меир".

Дорожная полиция расследует обстоятельства ДТП.