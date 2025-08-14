На 531-й трассе автомобиль врезался в дорожное ограждение, водитель в критическом состоянии
время публикации: 14 августа 2025 г., 20:54 | последнее обновление: 14 августа 2025 г., 20:54
На 531-й трассе, возле перекрестка Хен, водитель не справился с управлением и его машина врезалась в дорожное ограждение.
Парамедики службы скорой помощи "Маген Давид Адом" передали, что водитель (примерно 19 лет) получил множественные травмы, в критическом состоянии он доставлен в больницу "Меир".
Дорожная полиция расследует обстоятельства ДТП.
