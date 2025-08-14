В Тель-Авиве тяжело травмирован мужчина, ехавший на электросамокате
время публикации: 14 августа 2025 г., 00:52 | последнее обновление: 14 августа 2025 г., 00:52
На улице Эльякум в Тель-Авиве в результате ДТП пострадал мужчина, управлявший электросамокатом. Парамедики "Маген Давид Адом" передали, что пострадавший (примерно 25 лет) получил множественные травмы, в тяжелом состоянии он доставлен в больницу "Ихилов".
На одной из фотографий, сделанных парамедиками на месте происшествия, запечатлен легковой автомобиль со следами столкновения на лобовом стекле.
Дорожная полиция расследует обстоятельства аварии.
