ЦАХАЛ "эвакуировал" военную базу под Эйлатом из-за отключения электричества

После того, как из-за жары несколько солдат потеряли сознание, в ЦАХАЛе было принято решение "эвакуировать" базу "Саярим" под Эйлатом до тех пор, пока не будут устранены проблемы с электричеством. В районе Эйлата – около 46 градусов.

Ранее радиостанция "Кан Бет" сообщила, что прошлой ночью на военной базе несколько раз отключалось надолго электричество. Из-за жары пять девушек-наблюдательниц потеряли сознание и были доставлены в больницу.

Родители военнослужащих рассказывают, что на базе из крана с холодной водой бежит кипяток, не работают кондиционеры. При этом командиры заставляют военнослужащих носить полную форму и не реагируют на жалобы. Родители отмечают, что речь идет о новобранцах, которые призвались на службу всего две недели назад, и сразу же оказались в невыносимых условиях.

В ЦАХАЛе сначала утверждали, что в СМИ попала не совсем точная информация, и поломка произошла не на всей территории базы, а лишь на отдельном участке, на базе имеются кондиционированные помещения. Затем ЦАХАЛ решил распустить новобранцев по домам до устранения проблем с электричеством.

Из армии сообщили, что остающимся на военной базе военнослужащим доставлены прохладительные напитки, им разрешено находиться в кондиционированных классах.

Вечером 13 августа от теплового удара скончался мужчина. Он был обнаружен без сознания на улице Дерех Паамей а-Шалом и доставлен в больницу "Йосефталь", но врачи не смогли его спасти. Мужчина был бездомным.