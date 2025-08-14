За девять довоенных лет Израиль поставил в Газу полмиллиона грузовиков стройматериалов

Израильская блокада сектора Газы в период, предшествовавший резне 7 октября 2023 года, отнюдь не была герметичной. Чтобы избежать гуманитарных проблем, был разрешен ввоз в сектор товаров и оборудования, необходимых для удовлетворения всех потребностей Газы.

Согласно данным, полученным службой новостей N12 от министерства обороны в рамках запроса о свободе информации, с 2015 по 2023 год в сектор Газа ежегодно въезжало в среднем около 117 тысяч грузовиков с товарами.

Грузовики везли продукты питания, медицинское оборудование, скот, топливо, газ, коммуникационное оборудование, однако практически каждый второй грузовик вез в сектор Газы строительные материалы.

Около 90 тысяч грузовиков с цементом, 21 тысяча грузовиков с железом, 11 тысяч грузовиков со строительным оборудованием и, главное, 382 тысячи грузовиков с заполнителями – значительная часть этих грузов была использована контролировавшей сектор террористической организацией ХАМАС для строительства своей инфраструктуры, и в первую очередь – подземного "метро".

По словам эксперта по экономике Ближнего Востока из Центра Даяна Ицхака Галя, "ХАМАС умел извлекать прибыль из всего, что входило в сектор. Он устанавливал контрольно-пропускной пункт в километре от входа в сектор, и с каждой тонны, которая входила, ХАМАС брал свою долю. Израиль экспортировал в сектор почти все, за исключением некоторых вещей, которые было выгоднее импортировать из Египта. Все остальное поступало либо непосредственно из Израиля, либо через него".

Галь отмечает, что Египет также был источником строительных материалов, с которых ХАМАС взимал свою долю.

Опубликованные данные свидетельствуют и о поставках продукции из сектора Газы в Израиль, хотя и в существенно меньших объемах. От 3300 грузовиков в 2015 году до 9400 грузовиков в 2022 году и 6000 грузовиков в первые девять месяцев 2023 года.

Около половины поставляемых Газой в Израиль грузов составляла сельхозпродукция – помидоры, огурцы, баклажаны, клубника, рыба, однако поставлялись также мебель, текстиль и другая продукция.