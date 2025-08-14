В Шхеме уничтожены станки, которые использовались для производства оружия
время публикации: 14 августа 2025 г., 15:16 | последнее обновление: 14 августа 2025 г., 15:22
В лагере Балата, на востоке Шхема, была проведена операция, в ходе которой было обнаружено и уничтожено семь станков, которые использовались для незаконного производства оружия и взрывных устройств.
В операции были задействованы силы пограничной полиции, Армии обороны Израиля и Управления тюрем Израиля (ШАБАС).
Конфискованы тысячи шекелей наличными, задержан подозреваемый.
Отметим участие в операции в Самарии бойцов ШАБАСа. Их задействуют в таких операциях нечасто.