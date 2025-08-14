x
14 августа 2025
|
последняя новость: 15:30
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
14 августа 2025
|
14 августа 2025
|
последняя новость: 15:30
14 августа 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

В Шхеме уничтожены станки, которые использовались для производства оружия

Полиция
Иудея и Самария
ШАБАС
ЦАХАЛ
время публикации: 14 августа 2025 г., 15:16 | последнее обновление: 14 августа 2025 г., 15:22
В Шхеме уничтожены станки, которые использовались для производства оружия
Пресс-служба ШАБАС

В лагере Балата, на востоке Шхема, была проведена операция, в ходе которой было обнаружено и уничтожено семь станков, которые использовались для незаконного производства оружия и взрывных устройств.

В операции были задействованы силы пограничной полиции, Армии обороны Израиля и Управления тюрем Израиля (ШАБАС).

Конфискованы тысячи шекелей наличными, задержан подозреваемый.

Отметим участие в операции в Самарии бойцов ШАБАСа. Их задействуют в таких операциях нечасто.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook