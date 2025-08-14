Выдавал себя за полицейского и сотрудника кредитной компании: арестован мошенник из Петах-Тиквы

Отдел по борьбе с мошенничеством Тель-Авивского округа полиции по завершении тайного расследования арестовал 26-летнего жителя Петах-Тиквы, который в течение длительного периода обманывал пожилых людей, вымогая у них деньги: общий объем мошенничества достигает сотен тысяч шекелей.

Подозреваемый выявлял потенциальных жертв – пожилых людей или представителей других уязвимых групп, – звонил им, выдавая себя за сотрудника полиции или представителя кредитной компании. Он убеждал своих жертв, что по их кредитной карте были проведены фиктивные операции, под видом курьера кредитной компании приходил к ним домой, забирал карту и использовал ее в собственных целях.

В полиции подчеркивают, что подозреваемый использовал наивность пожилых и технологически неинформированных людей, чтобы делать за их счет дорогие покупки и снимать деньги с их банковских счетов. Общая сумма операций, совершенных мошенником, составляет около 300 тысяч шекелей.

Подозреваемый был арестован 30 июля, в его доме был проведен обыск. Срок содержания подозреваемого под стражей несколько раз продлевался, и в среду, 13 августа, против него было вынесено предварительное обвинение.