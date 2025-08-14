Ребенок сбит автомобилем возле Сдот-Шалом, он в тяжелом состоянии
время публикации: 14 августа 2025 г., 18:43 | последнее обновление: 14 августа 2025 г., 18:48
В службу скорой помощи "Маген Давид Адом" поступило сообщение о маленьком ребенке, которого доставили к бригаде МАДА возле Сдот-Шалом в тяжелом состоянии после того, как малыш был сбит автомобилем.
Оказав пострадавшему, мальчику в возрасте примерно четырех лет, неотложную помощь на месте происшествия, медики эвакуировали его в больницу "Сорока" с множественными травмами в тяжелом и стабильном состоянии.
