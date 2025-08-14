x
14 августа 2025
|
последняя новость: 20:04
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
14 августа 2025
|
14 августа 2025
|
последняя новость: 20:04
14 августа 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Ребенок сбит автомобилем возле Сдот-Шалом, он в тяжелом состоянии

Мада
ДТП
Негев
время публикации: 14 августа 2025 г., 18:43 | последнее обновление: 14 августа 2025 г., 18:48
Ребенок сбит автомобилем возле Сдот-Шалом, он в тяжелом состоянии
Пресс-служба МАДА

В службу скорой помощи "Маген Давид Адом" поступило сообщение о маленьком ребенке, которого доставили к бригаде МАДА возле Сдот-Шалом в тяжелом состоянии после того, как малыш был сбит автомобилем.

Оказав пострадавшему, мальчику в возрасте примерно четырех лет, неотложную помощь на месте происшествия, медики эвакуировали его в больницу "Сорока" с множественными травмами в тяжелом и стабильном состоянии.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 14 августа 2025

Двухлетнюю девочку забыли в машине в Негеве, ребенок погиб
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 26 июля 2025

В Негеве перевернулся квадроцикл, тяжело травмирован ребенок
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 18 июля 2025

В Негеве четырехлетний ребенок насмерть сбит автомобилем