"Катаргейт": суд снял всякие ограничения с Йонатана Уриха

Мировой суд в Ришон ле-Ционе распорядился снять ограничения с бывшего советника премьер-министра Йонатана Уриха, являющегося одним из фигурантов дела "Катаргейт". Он сможет вернуться к канцелярию Нетаниягу в ближайший понедельник, если полиция до этого времени не подаст апелляцию.

Судья Менахем Мизрахи постановил, что полиция не предоставила убедительных доказательств того, что Урих был государственным служащим. Судья также процитировал слова Биньямина Нетаниягу, сказанные в беседе со следователями. Когда премьер-министра спросили, было ли ему известно, что подозреваемый работал с Катаром, тот ответил отрицательно, и добавил: "даже если это так, в этом нет никакого преступления. Многие люди работают со многими странами. Катар не является враждебным государством".

В своем решении судья указал, что не считает, что подозреваемый получал деньги за услуги, которые оказывались им как госслужащим.