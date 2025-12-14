БАГАЦ отменил решение правительства об увольнении юридического советника правительства

Расширенная коллегия Верховного суда постановила отменить решение правительства об увольнении юридического советника правительства. В соответствии с вердиктом суда, Гали Баарав-Миара продолжит исполнять свои обязанности.

Члены коллегии, судьи Ицхак Амит, Ноам Солберг, Давид Минц, Офер Гроскопф , Алекс Штайн, Гила Кнафи-Штайниц, Халед Кабуб, приняли единогласный вердикт, согласно которому правительство приняло решение об увольнении Гали Баарав-Миары с серией грубых нарушений административного права. Помимо прочего, по мнению судей, не была представлена мотивировка и фактологическое обоснование принятого решения, не было проведено консультирование с представителями профессиональных структур, а также имело место грубое отклонение от выводов и рекомендаций профессиональной комиссии. (речь идет о комиссии во главе с бывшим главой Верховного суда Меиром Шамгаром от 2000 года).

По мнению судей, решение об изменении механизма увольнения юридического советника было принято задним числом, уже после того, как правительство объявило, что хочет завершить деятельность Гали Баарав-Миары на этом посту.

Министр юстиции Ярив Левин подверг решение БАГАЦа резкой критике. "Если кто-то думал, что в Верховном суде есть консерваторы, сегодняшний вердикт доказал, что там есть активисты и радикальные активисты. Нет в мире суда, который навязал бы правительству юридического советника, к которому у правительства нет доверия, и который снова и снова был уволен правительством".

А глава парламентской оппозиции Яир Лапид заявил: "Я приветствую решение БАГАЦа который единогласно удовлетворил петицию, поданную фракцией "Еш Атид", с требованием предотвратить незаконное увольнение юридического советника правительства. Мы продолжим бороться за верховенство закона в Израиле".