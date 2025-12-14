x
14 декабря 2025
Израиль

"Ихуд Ацала" отправляет делегацию для помощи пострадавшим от теракта в Сиднее

Теракт
Австралия
время публикации: 14 декабря 2025 г., 13:35 | последнее обновление: 14 декабря 2025 г., 13:35
"Ихуд Ацала" отправляет делегацию для помощи пострадавшим от теракта в Сиднее
David Cohen/Flash90

В ближайшие часы в Австралию отправляется специальная миссия помощи "Ихуд Ацала", в которую войдут специалисты по оказанию экстренной помощи и психологической поддержки. Они будут работать с еврейской общиной и с остальным населением Сиднея, где произошел шокирующий теракт.

В состав группы войдут специалисты различных областей с опытом реагирования на террористические атаки и катастрофы с массовой гибелью и ранениями людей.

Генеральный директор "Ихуд Ацала" профессор Эхуд Давидсон выразил соболезнования близким погибших и надежду на скорейшее выздоровление раненых.

"В такие тяжелые моменты необходима немедленная и комплексная помощь, как медицинская, так и психологическая, – подчеркнул он. – Опыт Израиля показывает, что своевременная психологическая поддержка имеет критическое значение. Это наш долг – отправить самых лучших специалистов, чтобы поделиться знаниями и поддержать еврейскую общину Австралии".

Израиль
