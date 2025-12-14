БАГАЦ отклонил требование обнародовать данные о расходах на охрану Яира Нетаниягу

Высший суд справедливости отклонил петицию с требованием обязать ШАБАК обнародовать данные о расходах на охрану сына премьер-министра Яира Нетаниягу, проживающего в последние годы в Майами.

Отметим, что в апреле 2024 года в газете "Маaрив" была опубликована колонка Моше Нестельбаума, в которой он подробно рассказывал, кто принимает решения, касающиеся охраны 34-летнего сына премьер-министра. В статье говорилось, что меры безопасности для высшего руководства страны и членов их семей, включая Яира Нетаниягу, устанавливает специальная комиссия (министерская комиссия по делам ШАБАКа), а не ШАБАК. В комиссию входят глава правительства Биньямин Нетаниягу и министры. Члены комиссии меняются каждый раз при смене премьер-министра. В 2024 году, по данным издания, безопасность Яира Нетаниягу в Майами обеспечивали два сотрудника специального 730-го подразделения ШАБАКа, отвечающего за личную охрану и охрану израильских делегаций. Охранники Яира Нетаниягу сменяются каждые две недели.

Издание отмечало, что израильские налогоплательщики оплачивают обеспечение безопасности Яира Нетаниягу за рубежом, в то время как сын бывшего премьера Эхуда Ольмерта, который во время Второй ливанской войны учился в Сорбонне, не обеспечивался охраной за счет Израиля, так же как и дочь Эхуда Барака во время ее проживания в США, когда ее отец занимал пост премьера.