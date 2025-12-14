На границе с Египтом перехвачено оружие
Силы ЦАХАЛа пресекли очередную попытку контрабанды оружия на египетской границе, в зоне ответственности бригады "Паран".
Пресс-служба ЦАХАЛа сообщает, что был перехвачен беспилотник контрабандистов, который должен был доставить на израильскую территорию две автоматические винтовки М-16.
Конфискованные беспилотник и оружие были переданы в подразделение военной полиции Южного округа.