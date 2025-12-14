x
14 декабря 2025
Израиль

На границе с Египтом перехвачено оружие

время публикации: 14 декабря 2025 г., 10:41 | последнее обновление: 14 декабря 2025 г., 10:41
На границе с Египтом перехвачено оружие
Пресс-служба ЦАХАЛа

Силы ЦАХАЛа пресекли очередную попытку контрабанды оружия на египетской границе, в зоне ответственности бригады "Паран".

Пресс-служба ЦАХАЛа сообщает, что был перехвачен беспилотник контрабандистов, который должен был доставить на израильскую территорию две автоматические винтовки М-16.

Конфискованные беспилотник и оружие были переданы в подразделение военной полиции Южного округа.

