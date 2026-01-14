x
Израиль

Нетаниягу назвал переход ко второму этапу в Газе "декларативным шагом"

время публикации: 14 января 2026 г., 20:36
Биньямин Нетаниягу
Chaim Goldberg/Flash90

Пресс-служба канцелярии премьер-министра сообщила о разговоре Биньямина Нетаниягу с Тали и Ициком Гвили, родителями старшего сержанта Рана Гвили, тело которого удерживается ХАМАСом в Газе.

Премьер-министр подчеркнул, что возвращение Рана является первоочередной задачей и что декларативный шаг по созданию правительства технократов не повлияет на усилия по возвращению Рана для погребения в Израиле.

Премьер-министр заявил, что правительство Израиля настаивает на том, чтобы информация, переданная посредникам координатором по делам пленных и пропавших без вести, немедленно трансформировалась в эффективные действия на местах.

"ХАМАС обязан соблюдать условия соглашения и приложить все усилия для возвращения героя Израиля Рана Гвили - последнего из погибших заложников", - подчеркивается в сообщении.

Израиль
