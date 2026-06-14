Нетаниягу сохраняет за Бен-Гвиром полномочия по вмешательству в решения на Храмовой горе

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу отказался вносить формальные ограничения на вмешательство министра национальной безопасности Итамара Бен-Гвира в управление Храмовой горой.

Как сообщает "Гаарец", соответствующий параграф не будет внесен в документ об ограничениях на деятельность Итамара Бен-Гвира и на его вмешательство в работу полиции.

Согласно опубликованной информации, продолжаются переговоры между представителями министра национальной безопасности и представителями юридического советника правительства по поводу документа, который должен быть представлен в БАГАЦ в качестве ответа на апелляцию с требованием уволить Бен-Гвира с должности. Документ должен очерчивать границы допустимого вмешательства министра в практические шаги полиции и структур внутренней безопасности.

Юридический советник правительства Гали Баарав-Миара требовала, чтобы "особо деликатные вопросы", к которым относится и ситуация на Храмовой горе, были переданы на рассмотрение премьер-министра Биньямина Нетаниягу или всего правительства. Однако, как сообщает "Гаарец" со ссылкой на несколько источников, секретарь правительства Йоси Фукс передал представителям юридического советника ответ, согласно которому, премьер-министр отказывается от права вмешиваться в эти вопросы, оставляя их на усмотрение Итамара Бен-Гвира, который, в свою очередь, должен координировать свои действия с главой иерусалимского округа полиции.

На прошлой неделе государственная прокуратура обратилась в БАГАЦ с просьбой предоставить дополнительное время для формирования документа.