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Израиль

Нетаниягу сохраняет за Бен-Гвиром полномочия по вмешательству в решения на Храмовой горе

Храмовая гора
Биньямин Нетаниягу
Итамар Бен-Гвир
Юрсоветник правительства
время публикации: 14 июня 2026 г., 12:06 | последнее обновление: 14 июня 2026 г., 12:11
Нетаниягу сохраняет за Бен-Гвиром полномочия по вмешательству в решения на Храмовой горе
Yonatan Sindel/Flash90

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу отказался вносить формальные ограничения на вмешательство министра национальной безопасности Итамара Бен-Гвира в управление Храмовой горой.

Как сообщает "Гаарец", соответствующий параграф не будет внесен в документ об ограничениях на деятельность Итамара Бен-Гвира и на его вмешательство в работу полиции.

Согласно опубликованной информации, продолжаются переговоры между представителями министра национальной безопасности и представителями юридического советника правительства по поводу документа, который должен быть представлен в БАГАЦ в качестве ответа на апелляцию с требованием уволить Бен-Гвира с должности. Документ должен очерчивать границы допустимого вмешательства министра в практические шаги полиции и структур внутренней безопасности.

Юридический советник правительства Гали Баарав-Миара требовала, чтобы "особо деликатные вопросы", к которым относится и ситуация на Храмовой горе, были переданы на рассмотрение премьер-министра Биньямина Нетаниягу или всего правительства. Однако, как сообщает "Гаарец" со ссылкой на несколько источников, секретарь правительства Йоси Фукс передал представителям юридического советника ответ, согласно которому, премьер-министр отказывается от права вмешиваться в эти вопросы, оставляя их на усмотрение Итамара Бен-Гвира, который, в свою очередь, должен координировать свои действия с главой иерусалимского округа полиции.

На прошлой неделе государственная прокуратура обратилась в БАГАЦ с просьбой предоставить дополнительное время для формирования документа.

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