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Израиль

ЦАХАЛ: "Хизбалла" нарушила соглашение о прекращении огня, запустив три БПЛА по северу Израиля

Война с "Хизбаллой"
Пресс-служба ЦАХАЛа
Хизбалла
время публикации: 14 июня 2026 г., 13:23 | последнее обновление: 14 июня 2026 г., 13:23
ЦАХАЛ: "Хизбалла" нарушила соглашение о прекращении огня, запустив три БПЛА по северу Израиля
Basel Awidat/Flash90

Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщает о серьезном нарушении соглашения о прекращении огня со стороны "Хизбаллы".

Согласно сообщению армии, боевики "Хизбаллы" запустили три беспилотника в направлении населенных пунктов на севере Израиля.

Беспилотники упали в районе населенных пунктов Шломи и Шомера. В армии подчеркнули, что эти аппараты стали дополнением к двум другим беспилотникам, которые также нарушили израильский суверенитет в течение выходных.

В заявлении говорится, что запуски являются частью продолжающихся попыток "Хизбаллы" атаковать израильское гражданское население.

ЦАХАЛ продолжит действовать против угрозы, которую представляет "Хизбалла" для граждан Израиля.

Израиль
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