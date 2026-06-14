ЦАХАЛ: "Хизбалла" нарушила соглашение о прекращении огня, запустив три БПЛА по северу Израиля

Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщает о серьезном нарушении соглашения о прекращении огня со стороны "Хизбаллы".

Согласно сообщению армии, боевики "Хизбаллы" запустили три беспилотника в направлении населенных пунктов на севере Израиля.

Беспилотники упали в районе населенных пунктов Шломи и Шомера. В армии подчеркнули, что эти аппараты стали дополнением к двум другим беспилотникам, которые также нарушили израильский суверенитет в течение выходных.

В заявлении говорится, что запуски являются частью продолжающихся попыток "Хизбаллы" атаковать израильское гражданское население.

ЦАХАЛ продолжит действовать против угрозы, которую представляет "Хизбалла" для граждан Израиля.