Президент Израиля Ицхак Герцог встретился в Иерусалиме с президентом Сомалиленда
время публикации: 14 июня 2026 г., 12:59 | последнее обновление: 14 июня 2026 г., 12:59
Президент Израиля Ицхак Герцог встретился в своей резиденции в Иерусалиме с президентом Сомалиленда Абдирахманом Мохамедом Абдуллахи, который находится в Израиле со своим первым государственным визитом.
В рамках визита президент Сомалиленда встретится также с главой израильского правительства Биньямином Нетаниягу и подпишет ряд совместных договоренностей.
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// https://www.newsru.co.il/ // Пресса // 05 июня 2026