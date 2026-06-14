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Израиль

Президент Израиля Ицхак Герцог встретился в Иерусалиме с президентом Сомалиленда

Ицхак Герцог
Сомалиленд
время публикации: 14 июня 2026 г., 12:59 | последнее обновление: 14 июня 2026 г., 12:59
Президент Израиля Ицхак Герцог встретился в Иерусалиме с президентом Сомалиленда
Chaim Goldberg/Flash90

Президент Израиля Ицхак Герцог встретился в своей резиденции в Иерусалиме с президентом Сомалиленда Абдирахманом Мохамедом Абдуллахи, который находится в Израиле со своим первым государственным визитом.

В рамках визита президент Сомалиленда встретится также с главой израильского правительства Биньямином Нетаниягу и подпишет ряд совместных договоренностей.

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