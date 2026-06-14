Президент Израиля Ицхак Герцог встретился в Иерусалиме с президентом Сомалиленда

Президент Израиля Ицхак Герцог встретился в своей резиденции в Иерусалиме с президентом Сомалиленда Абдирахманом Мохамедом Абдуллахи, который находится в Израиле со своим первым государственным визитом.

В рамках визита президент Сомалиленда встретится также с главой израильского правительства Биньямином Нетаниягу и подпишет ряд совместных договоренностей.