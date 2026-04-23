x
23 апреля 2026
|
последняя новость: 23:20
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
23 апреля 2026
|
23 апреля 2026
|
последняя новость: 23:20
23 апреля 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Свастика вместо Звезды Давида: акция протеста харедим против строительства трамвая в Иерусалиме

Полиция
Акции протеста
время публикации: 23 апреля 2026 г., 22:38 | последнее обновление: 23 апреля 2026 г., 22:42
Свастика вместо Звезды Давида: акция протеста харедим против строительства трамвая в Иерусалиме
Пресс-служба полиции Израиля

На улице Йехезкель в Иерусалиме ультраортодоксы устроили акцию протеста против строительства трамвайной линии.

Пресс-служба правоохранительных органов сообщает, что демонстранты провоцировали полицейских, размахивая перед ними листовками, стилизованными под флаг Израиля, на которых вместо Звезды Давида изображена свастика.

В ходе одного из инцидентов протестующий, размахивавший такой листовкой перед лицом полицейского, плюнул в него и попытался скрыться, но был задержан.

Силы безопасности для наведения порядка использовали спецсредства для разгона демонстраций.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
