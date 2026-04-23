Свастика вместо Звезды Давида: акция протеста харедим против строительства трамвая в Иерусалиме
время публикации: 23 апреля 2026 г., 22:38 | последнее обновление: 23 апреля 2026 г., 22:42
На улице Йехезкель в Иерусалиме ультраортодоксы устроили акцию протеста против строительства трамвайной линии.
Пресс-служба правоохранительных органов сообщает, что демонстранты провоцировали полицейских, размахивая перед ними листовками, стилизованными под флаг Израиля, на которых вместо Звезды Давида изображена свастика.
В ходе одного из инцидентов протестующий, размахивавший такой листовкой перед лицом полицейского, плюнул в него и попытался скрыться, но был задержан.
Силы безопасности для наведения порядка использовали спецсредства для разгона демонстраций.
