Ynet: военнослужащая артиллерийских частей обвиняется в издевательствах над новичками

Военная прокуратура выдвинула серьезное обвинительное заключение против военнослужащей срочной службы артиллерийского подразделения сержанта Л., которая обвиняется в неуставных отношениях с двумя девушками-новичками.

Как сообщает Ynet, военнослужащая обвиняется в жестоких издевательствах над рядовыми. Эпизоды неуставных отношений (дедовщины) происходили с ноября прошлого года и происходили систематически и тайно.

В одном из случаев две девушки-рядовые дотронулись до солдатского жетона обвиняемой. Та разбудила рядовых в два часа ночи, поставила одну из них в туалетную кабинку лицом к стене, начала бить ее своим жетоном и руками, а вторую заставила сопровождать это громкими песнями. Затем она заставила девушек поменяться местами, и избила уже вторую пострадавшую. +