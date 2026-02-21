x
21 февраля 2026
Израиль

Ynet: военнослужащая артиллерийских частей обвиняется в издевательствах над новичками

ЦАХАЛ
Скандалы
время публикации: 21 февраля 2026 г., 19:14
Ynet: военнослужащая артиллерийских частей обвиняется в издевательствах над новичками
Olivier Fitoussi/Flash90

Военная прокуратура выдвинула серьезное обвинительное заключение против военнослужащей срочной службы артиллерийского подразделения сержанта Л., которая обвиняется в неуставных отношениях с двумя девушками-новичками.

Как сообщает Ynet, военнослужащая обвиняется в жестоких издевательствах над рядовыми. Эпизоды неуставных отношений (дедовщины) происходили с ноября прошлого года и происходили систематически и тайно.

В одном из случаев две девушки-рядовые дотронулись до солдатского жетона обвиняемой. Та разбудила рядовых в два часа ночи, поставила одну из них в туалетную кабинку лицом к стене, начала бить ее своим жетоном и руками, а вторую заставила сопровождать это громкими песнями. Затем она заставила девушек поменяться местами, и избила уже вторую пострадавшую. +

Израиль
