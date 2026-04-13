Ами Гайдаров из Хайфы был готов стать террористом-смертником для иранской разведки

Государственная прокуратура подала в окружной суд Хайфы два обвинительных заключения против 22-летнего Ами Гайдарова из Хайфы, 24-летнего Дениса Кума из Хайфы, 24-летнего Сергея Либмана из Акко и 24-летнего Эдуарда Шовтюка из Тель-Авива – они обвиняются в контактах с иранской военной разведкой, изготовлении взрывчатки в крупном объеме, сборе информации для врага в военное время и подготовке к совершению терактов.

По данным обвинительного заключения, Ами Гайдаров в течение нескольких месяцев поддерживал связь с иностранным агентом, действующим от имени Ирана, и выполнял для своего куратора многочисленные задания: он снимал здания в районе Хайфы, частные дома и таблички с именами жильцов, передавал координаты, фотографии и видеозаписи объектов, к которым его направляли, сообщал номера автомобильных знаков, следил за автомобилями, а позднее также снимал базу ВМС и порт Хайфы, в том числе пытаясь обнаружить американский авианосец.

В дни боевых действий он в режиме реального времени передавал иранскому куратору сообщения о сиренах, падениях ракет и съемку ракетных атак в районе Хайфы. Гайдеров обвиняется в том, что по указанию иранского куратора ежедневно изготавливал взрывчатое вещество TATP (пероксид оцетона) и документировал этапы его приготовления для куратора.

В общей сложности, по данным обвинения, он изготовил около 10 кг взрывчатки, предназначенной для терактов. Его просили изготовить это вещество для нападения на общественного деятеля (в СМИ сообщалось, что Гайдаров планировал покушение на бывшего премьер-министра Нафтали Беннета), а также для взрыва на автобусной остановке или в другом месте, где могли пострадать люди. Позднее он сам предложил иранскому куратору выступить в роли террориста-самоубийцы с использованием самодельного взрывного устройства, однако куратор это предложение отклонил.

Денис Кум, в свою очередь, обвиняется в том, что он помогал Гайдарову приобретать оборудование и материалы, необходимые для изготовления взрывчатки, снимал для него деньги, полученные в криптовалюте, и даже пытался сам установить прямую связь с иранским куратором, чтобы выполнять задания за оплату.

Сергей Либман обвиняется в том, что вместе с Гайдаровым в нескольких случаях изготавливал взрывчатку и участвовал с ним в испытании подрыва самодельного устройства. Эдуард Шовтюк обвиняется в том, что ему передали сумку со взрывчаткой для хранения, и он хранил ее у себя по просьбе Гайдарова.

Гайдарову вменяются пособничество врагу во время войны, передача сведений врагу, контакт с иностранным агентом, действия с оружием в террористических целях, уничтожение улик, а также хранение боеприпасов и оружия. Трем другим обвиняемым, каждому в соответствии с его ролью, вменяются содействие в изготовлении взрывчатки, действия с оружием в террористических целях, попытка контакта с иностранным агентом, а также хранение и перевозка оружия.