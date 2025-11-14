x
Израиль

Дожди, грозы и град в Израиле: "чемпионом" по осадкам стал Ашкелон

Погода
Дожди
время публикации: 14 ноября 2025 г., 06:59 | последнее обновление: 14 ноября 2025 г., 07:04
Дожди, грозы и град в Израиле: "чемпионом" по осадкам стал Ашкелон
Ayal Margolin/Flash90

В Израиле дождливая погода. Это первые сильные дожди в нынешнем осеннем сезоне. Осадкам предшествовал длительный период сухой и жаркой погоды.

Дожди начались накануне – сначала преимущественно на востоке страны, постепенно распространяясь на север и в центр.

За минувшую ночь и утро пятницы, по данным метеослужбы Израиле, прошли сильные ливни на побережье между Хадерой и Ашкелоном, они сопровождались грозами, иногда и градом. Больше всего осадков выпало в Ашкелоне: 64,4 мм за последние 24 часа, причем значительная часть - за очень короткое время.

В первой половине дня пятницы, 14 ноября, ожидается усиление осадков и распространение дождей в том числе на внутренние и горные районы. Возможны затопления в низинах. Некоторые дороги могут быть перекрыты. Во второй половине дня усилятся ветер и волнение на побережье Средиземного моря, хотя сильного шторма не будет.

В субботу ожидаются локальные дожди в основном в ночные и утренние часы. К вечеру осадки начнут постепенно ослабевать.

В воскресенье и понедельник погода стабилизируется: пройдут лишь кратковременные, в основном слабые дожди, преимущественно на севере и в центре, будет облачно с прояснениями.

Подобные первые сильные дожди всегда создают опасность для водителей транспортных средств, так как трассы становятся скользкими.

Полиция Израиля и Управление дорожного движения предупредили о штормовой погоде накануне. В местах опасных подтоплений и обрушений деревьев возможны блокировки дорог. Добровольные спасательные подразделения переведены в режим готовности. В полиции рекомендуют использовать общественный транспорт из-за ожидаемых пробок. Водителей просят не въезжать в подтопленные участки, снижать скорость и увеличивать дистанцию. Держать фары включенными, избегать резких маневров и обгонов при ограниченной видимости.

