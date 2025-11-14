Телеканал i24 сообщил о сбоях в вещании из-за ненастной погоды

Израильский телеканал i24 сообщает о сбоях в вещании из-за ненастной погоды.

Канал сообщил: "Мы испытываем технические сбои, которые, по всей видимости, вызваны погодными условиями, и работаем над его скорейшим устранением".

В Израиле – первая осенняя буря, дожди и грозы.

Из-за неблагоприятной погоды более 15 рейсов не смогли приземлиться в аэропорту Бен-Гурион вовремя. Наземные службы аэропорта после 14:00 начали постепенно разрешать посадки, что вызвало небольшие сбои в расписании.

Министерство здравоохранения объявило о запрете купания на побережье Кинерета и Средиземного моря в связи со штормовой погодой и загрязнением, возникшим из-за сточных и дренажных вод.

На побережье Мертвого моря прошли сильные дожди, вызвавшие наводнения.

За минувшую ночь и утро пятницы, по данным метеослужбы Израиле, прошли сильные ливни на побережье между Хадерой и Ашкелоном, они сопровождались грозами, иногда и градом. Больше всего осадков выпало в Ашкелоне: 64,4 мм за последние 24 часа, причем значительная часть – за очень короткое время.