x
14 ноября 2025
|
последняя новость: 06:50
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
14 ноября 2025
|
14 ноября 2025
|
последняя новость: 06:50
14 ноября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

В Кафр-Касеме задержаны четверо братьев убитой женщины

Криминал в арабском секторе
Полиция
Расследование
Убийства
время публикации: 14 ноября 2025 г., 01:28 | последнее обновление: 14 ноября 2025 г., 05:32
В Кафр-Касеме задержаны четверо братьев убитой женщины
Пресс-служба полиции Израиля

Полиция арестовала четверых жителей Кафр-Касема по подозрению в причастности к убийству их сестры – 28-летней Таалиль Амар. Всем задержанным около 20 лет.

Утром 14 ноября подозреваемые будут доставлены в суд для принятия решения о продлении срока содержания их под стражей.

Ранее сообщалось, что Таалиль Амар была застрелена, когда находилась в автомобиле неподалеку от оливковой рощи. Она стала 228 представительницей арабского сектора, убитой с начала года.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 14 ноября 2025

28-летняя Таалиль Амар застрелена возле Кафр-Касема