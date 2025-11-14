В Кафр-Касеме задержаны четверо братьев убитой женщины
время публикации: 14 ноября 2025 г., 01:28 | последнее обновление: 14 ноября 2025 г., 05:32
Полиция арестовала четверых жителей Кафр-Касема по подозрению в причастности к убийству их сестры – 28-летней Таалиль Амар. Всем задержанным около 20 лет.
Утром 14 ноября подозреваемые будут доставлены в суд для принятия решения о продлении срока содержания их под стражей.
Ранее сообщалось, что Таалиль Амар была застрелена, когда находилась в автомобиле неподалеку от оливковой рощи. Она стала 228 представительницей арабского сектора, убитой с начала года.
