Железнодорожное сообщение на ветке Иерусалим-Тель-Авив ограничено из-за ДТП

Израильская железнодорожная компания ("Ракевет Исраэль") сообщила о временном прекращении движения поездов между станциями Модиин и Паатей-Модиин в связи с ДТП, в результате которого автомобиль вылетел на железнодорожное полотно.

В связи с этим движение поездов на ветке Иерусалим-Тель-Авив ограничено до проведения работниками "Ракевет Исраэль" проверок целостности железнодорожного полотна.

Для пассажиров задействованы бесплатные шаттлы между станциями.