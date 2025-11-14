Железнодорожное сообщение на ветке Иерусалим-Тель-Авив ограничено из-за ДТП
время публикации: 14 ноября 2025 г., 07:04 | последнее обновление: 14 ноября 2025 г., 07:04
Израильская железнодорожная компания ("Ракевет Исраэль") сообщила о временном прекращении движения поездов между станциями Модиин и Паатей-Модиин в связи с ДТП, в результате которого автомобиль вылетел на железнодорожное полотно.
В связи с этим движение поездов на ветке Иерусалим-Тель-Авив ограничено до проведения работниками "Ракевет Исраэль" проверок целостности железнодорожного полотна.
Для пассажиров задействованы бесплатные шаттлы между станциями.